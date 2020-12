Sanità privata, in Lazio sette strutture non applicano il rinnovo del contratto. Dipendenti: “Ancora niente aumento dopo 14 anni” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Chi lavora in nome e per conto del servizio sanitario nazionale deve applicare i contratti nazionali e i loro rinnovi. Chi non vuole applicarli si colloca lui stesso fuori dal servizio sanitario nazionale”. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha le idee chiare: chi aderisce all’ultimo rinnovo del contratto collettivo nazionale della Sanità privata mantiene l’accreditamento con la Regione, chi rifiuta si taglia fuori dai giochi. Eppure sette strutture non hanno Ancora riconosciuto ai Dipendenti le nuove tutele e l’aumento previsto. Un passo indietro. Lo scorso 8 ottobre è stato firmato in via definitiva il nuovo contratto collettivo nazionale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Chi lavora in nome e per conto del servizio sanitario nazionale deve applicare i contratti nazionali e i loro rinnovi. Chi non vuole applicarli si colloca lui stesso fuori dal servizio sanitario nazionale”. L’assessore alladella Regione, Alessio D’Amato, ha le idee chiare: chi aderisce all’ultimodelcollettivo nazionale dellamantiene l’accreditamento con la Regione, chi rifiuta si taglia fuori dai giochi. Eppurenon hannoriconosciuto aile nuove tutele e l’previsto. Un passo indietro. Lo scorso 8 ottobre è stato firmato in via definitiva il nuovocollettivo nazionale della ...

