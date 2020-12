LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | Fabio Aru 4° ad un passo dal podio! “E’ stata una bella fatica”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA: VINCE BERTOLINI, 4°ARU 15.47 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da Federico Militello. 15.44 Aru ha glissato sugli obiettivi 2021: “Preferisco pensare al, adesso sto correndo per divertimento“. 15.42 Le prime sensazioni diAru ai microfoni di Luca Alò, addetto stampa della competizione: “Grazie per l’accoglienza, èuna. Il terreno era pesante, non è stato facile. Complimenti a questi ragazzi, per me è stato un grande divertimento, farefa sempre bene. Sicuramente la strada è un’altra cosa, è bello tornare aldopo tanti anni. L’ho comunque sempre ...