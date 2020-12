Juventus | Ronaldo | messaggio d’amore per i compagni di squadra

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 dicembre 2020) Cristianoha parlato in occasione del Globe Soccer Awards di Dubai. L’attaccante, presente con altri colleghi, ha parlato durante la conferenza stampa prima di ricevere il premio. Il portoghese ha ringraziato i suoie gli allenatori che lo hanno aiutato a raggiungere questi risultati.: le parole diIo ho 36 anni ma mi piace ancora tanto il calcio, adoro la mia vita e amo la mia famiglia e i bambini. A volte arrivo alle 2 del mattino: faccio un massaggio alla SPA per recuperare. Per me è un piacere sentir parlare dei record, dei gol e dei titoli che ho conquistato. Leggi anche:Mercato, chi sarà il vice-Morata? Da Llorente a Pavoletti: i dettagli Non è facile rimanere al vertice per tanti anni, molte volte i titoli e i numeri parlano da soli, sono molto ...