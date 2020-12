Fabio Volo | videomessaggio dopo la “guerra” con Fedez

Leggi su viagginews

(Di domenica 27 dicembre 2020)le parole al vetriolo dei giorni scorsiprova a ricucire con: “Ho ricevuto odio ma non ce l’ho con te, confrontiamoci”. Prove di pace tralo screzio esploso nei giorni scorsi in radio e sui social. Èa fare il primo passo in questa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com