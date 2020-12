Elisa Isoardi | splendido annuncio | “Il regalo più bello” | è la notizia che tutti speravano

Leggi su altranotizia

(Di sabato 26 dicembre 2020)social: “Ilpiù”, ecco le parole della conduttrice, è lacheè una delle conduttrici di punta della nostra televisione, molto amata dal pubblico. Negli ultimi anni si è fatta apprezzare per la conduzione de ‘La prova del Cuoco’, raccogliendo la difficile eredità di Antonella Clerici, ma in questi ultimi mesi si è fatta conoscere ancora di più grazie alla partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’. Il suo è stato un percorso molto complesso, che si è interrotto più volte, prima per un intervento subito dal suo insegnante Raimondo Todaro e poi per un infortunio alla caviglia di, ma i due sono stati ...