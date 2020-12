Solidarietà di Natale ad Ardea, consegnati 100 pacchi dal ‘Corriere dei Sorrisi’ (Di giovedì 24 dicembre 2020) Amministrazione e Consiglio Comunale qualche giorno fa hanno preannunciato un’iniziativa che oggi è stata portata a compimento: il Corriere dei Sorrisi. Il Corpo della Polizia Locale di Ardea, coordinato dal Comandante dr. Sergio Ierace, avvalendosi del Centro Operativo Comunale, costantemente presente sin dall’inizio della Pandemia al servizio dei cittadini, in cui operano in sinergia la Croce Rossa Italiana comitato di Ardea e la Protezione Civile, hanno distribuito sin dalle prima ore del mattino oltre 100 pacchi a tutti coloro che si stanno confrontando con l’emergenza sanitaria in atto, a testimonianza della vicinanza e dell’importanza di un percorso di ritorno alla normalità. La comunità di Ardea ha risposto all’iniziativa fornendo gratuitamente i doni in pieno spirito natalizio, il Corpo della Polizia Locale ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Amministrazione e Consiglio Comunale qualche giorno fa hanno preannunciato un’iniziativa che oggi è stata portata a compimento: il Corriere dei Sorrisi. Il Corpo della Polizia Locale di, coordinato dal Comandante dr. Sergio Ierace, avvalendosi del Centro Operativo Comunale, costantemente presente sin dall’inizio della Pandemia al servizio dei cittadini, in cui operano in sinergia la Croce Rossa Italiana comitato die la Protezione Civile, hanno distribuito sin dalle prima ore del mattino oltre 100a tutti coloro che si stanno confrontando con l’emergenza sanitaria in atto, a testimonianza della vicinanza e dell’importanza di un percorso di ritorno alla normalità. La comunità diha risposto all’iniziativa fornendo gratuitamente i doni in pieno spirito natalizio, il Corpo della Polizia Locale ha ...

