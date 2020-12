Valerio Scanu | morto il papà del cantante | aveva 64 anni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lutto per, che nelle scorse ore ha perso suoTonino: ilraccontato solo qualche giorno fa del ricovero e della difficile lotta che l’uomo stava affrontando, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Purtroppo, non è riuscito a vincere la sua battaglia e ha lasciato i suoi cari, all’età di 64. Toninoera ricoverato ormai da un mese e mezzo presso la clinica Mater Olbia, nella sua terra natia, come rivela La Nuova Sardegna. Dopo aver trascorso diversi giorni in terapia sub intensiva, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito in terapia intensiva. Nonostante tutte le attenzioni, per lui non c’è stato nulla da fare: il 23 dicembre ha smesso di lottare contro la malattia. Suo figlio, il famoso ...