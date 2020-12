Massimo Cannoletta lascia L’Eredità e fa commuovere anche Flavio Insinna | le sue parole

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alla fine così è stato:, campione aper un numero di puntate che salta all’occhio,per sua scelta il quiz di Rai 1, commuovendo tutto lo studio, edil pubblico a casa, con dichiarazioni finali ricche di affetto e di umanità.: ledel campione nella sua ultima puntata del 23 dicembre 2020 Nella puntata dedi oggi, mercoledì 23 dicembre 2020, infatti,hato definitivamente il programma con. Terminato il Triello in onda stasera, il brillante campione ha a sorpresa salutato tutti. Le sue ...

Massimo Cannoletta lascia L'Eredità senza passare per l'eliminazione: lo ha annunciato lo stesso campione durante la puntata di questa sera, quando si è qualificato ...«Mi ritiro, lascio l’Eredità ad altri campioni». E si, non vedremo più in tv Massimo Cannoletta, il supercampione del seguitissimo quiz televisivo di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il percorso del ...