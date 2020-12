Maradona, autopsia: niente droga e alcol, ma tracce di psicofarmaci in sangue e urine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) niente droga e alcol, ma psicofarmaci. Le nuove analisi realizzate dagli esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e sulle urine di Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre scorso,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 dicembre 2020), ma. Le nuove analisi realizzate dagli esperti della polizia scientifica argentina sule sulledi Diego Armando, morto il 25 novembre scorso,...

sportface2016 : #Maradona, i risultati dell'autopsia: 'Niente droga o alcol, ma tracce di psicofarmaci' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Maradona, l'autopsia rivela tracce di psicofarmaci in sangue e urine - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Maradona, l'autopsia rivela tracce di psicofarmaci in sangue e urine - IlmsgitSport : Maradona, l'autopsia rivela tracce di psicofarmaci in sangue e urine - ilmessaggeroit : Maradona, l'autopsia rivela tracce di psicofarmaci in sangue e urine -