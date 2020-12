Calcio, De Laurentiis: “Il Napoli segue sempre le regole”. Paratici: “La Lega ci dirà quando giocare” (Di martedì 22 dicembre 2020) La sfida di campionato Juventus-Napoli della Serie A 2020-2021 di Calcio andrà giocata: tolto il punto di penalizzazione al Napoli, cancellato il 3-0 a tavolino per la Juventus. Lo ha deciso oggi il Collegio di Garanzia del CONI. A commentare la sentenza De Laurentiis e Paratici, con le loro dichiarazioni che sono state rilanciate dall’ANSA. Così De Laurentiis: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole“. Commenta Paratici: “Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. quando ci diranno di giocare andremo a giocare. ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) La sfida di campionato Juventus-della Serie A 2020-2021 diandrà giocata: tolto il punto di penalizzazione al, cancellato il 3-0 a tavolino per la Juventus. Lo ha deciso oggi il Collegio di Garanzia del CONI. A commentare la sentenza De, con le loro dichiarazioni che sono state rilanciate dall’ANSA. Così De: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E ille“. Commenta: “Il primo commento è che siamostati estranei e indifferenti alla vicenda.ci diranno diandremo a. ...

terribile76 : RT @EL10juve: De Laurentiis ha già comunicato alla Lega Calcio il giorno del recupero di #JuventusNapoli o ancora no? - TweetNotizie : Il Napoli gioisce: ''Sempre seguite le regole'' - etta_1976 : RT @EL10juve: De Laurentiis ha già comunicato alla Lega Calcio il giorno del recupero di #JuventusNapoli o ancora no? - cosmoalbacosmo : RT @EL10juve: De Laurentiis ha già comunicato alla Lega Calcio il giorno del recupero di #JuventusNapoli o ancora no? - dievve : Calcio, De Laurentiis: “Chi rispetta le regole non può essere condannato” -