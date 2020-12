Valeria Fabrizi in lacrime in tv, l’orrore subito in casa sua (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valeria Fabrizi ha parlato a ruota libera a Live – Non è la D’Urso, lasciandosi scivolare qualche lacrima. Scopriamo che cosa le è successo. Durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, Valeria Fabrizi si è lasciata andare, raccontando pubblicamente la terrificante esperienza del furto avvenuto recentemente in casa sua. La donna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha parlato a ruota libera a Live – Non è la D’Urso, lasciandosi scivolare qualche lacrima. Scopriamo che cosa le è successo. Durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso,si è lasciata andare, raccontando pubblicamente la terrificante esperienza del furto avvenuto recentemente insua. La donna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Antico_Egitto : Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» - Il Mess… - leggoit : Live non è la D’Urso, Valeria Fabrizi distrutta dopo il furto: «Hanno rubato i miei ricordi, non dormo più» - infoitcultura : Furto a Valeria Fabrizi: “Mi hanno rubato tutto, anche i ricordi' - infoitcultura : Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» - ilgiornale : In lacrime l'attrice Valeria Fabrizi, ricorda il furto subito pochi giorni fa nella sua casa. 200 mila euro di bott… -