Previsioni meteo 22 dicembre | che tempo farà domani? Scoprilo con noi

Le Previsioni del meteo per domani martedì 22 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c'è il sole e le temperature. Siamo ormai vicinissimi alla vigilia di Natale e, seppur con molte restrizioni, si respira nell'aria il clima natalizio. Nei giorni precedenti alla nascita di Cristo normalmente le temperature tendevano ad abbassarsi, ma almeno secondo le ultime Previsioni domani martedì 22 dicembre non sarà così. Le città più fredde saranno infatti Bolzano, Venezia e Torino, ma le minime non scenderanno mai sotto lo zero e le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi. Anche per quel che riguarda le piogge domani ci saranno poche precipitazioni sulla nostra penisola.

Le previsioni meteo del 22 dicembre per la città di Roma: venti, precipitazioni e temperature. Buone notizie per i romani: domani non sono previste precipitazioni e le temperature saranno più alte

