Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e si infuria con Tommaso Zorzi: ecco perché (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pamela Prati dopo essere stata citata da Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi, ha precisato il suo punto di vista sul racconto dei coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è intervenuta sia tramite post che nelle storie del suo profilo di Instagram. Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e si arrabbia con Zorzi Nonostante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 dicembre 2020)dopo essere stata citata da, ha precisato il suo punto di vista sul racconto dei coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è intervenuta sia tramite post che nelle storie del suo profilo di Instagram.e si arrabbia conNonostante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

