Governo: Franceschini, 'se cade si vota, Pd con Conte e M5s ma senza Iv' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Se si aprisse la crisi , tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo". Lo dice Dario Franceschini al 'Corriere della sera'. A Renzi "non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1" e se si aprisse la crisi farebbe "ballare tutti", spiega il capo delegazione del Pd al Governo, l'esito della crisi sarebbe "incerto", la situazione "potrebbe solo peggiorare" e il sistema finirebbe nel "pantano". Franceschini prefigura quindi una coalizione composta da M5S, Pd, una lista di sinistra "e una lista Conte" ma senza Italia viva, "perché chi ha provocato la crisi poi non potrebbe pensare di stare con noi". Per il ministro della Cultura, Conte "ha ancora una certa presa sull'opinione pubblica, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Se si aprisse la crisi , tanto varrebbe andare are.contro Salvini e ce la giochiamo". Lo dice Darioal 'Corriere della sera'. A Renzi "non frega niente del3 o del Draghi 1" e se si aprisse la crisi farebbe "ballare tutti", spiega il capo delegazione del Pd al, l'esito della crisi sarebbe "incerto", la situazione "potrebbe solo peggiorare" e il sistema finirebbe nel "pantano".prefigura quindi una coalizione composta da M5S, Pd, una lista di sinistra "e una lista" maItalia viva, "perché chi ha provocato la crisi poi non potrebbe pensare di stare con noi". Per il ministro della Cultura,"ha ancora una certa presa sull'opinione pubblica, si ...

