Agente Emerson Palmieri: «Stima Conte, ma non andrà all'Inter»

Fernando Garcia, Agente di Emerson Palmieri, ha fatto il punto sul futuro del terzino del Chelsea: le sue dichiarazioni in vista del prossimo mercato Fernando Garcia, Agente di Emerson Palmieri, ha fatto il punto sul futuro del terzino del Chelsea, obiettivo di mercato dell'Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di fcinter1908.it. «Non credo. Non so se ci sarà la possibilità di tornare in Italia. Per ora con l'Inter non ci sono stati contatti. Emerson ha un buon rapporto con Lampard. Gode della Stima di Conte? La Stima è reciproca».

