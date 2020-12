Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì (Di domenica 20 dicembre 2020) Come la fenice, saggia e potente, che risorge dalle sue ceneri, così noi dobbiamo imparare a rinascere. Dopo ogni sconfitta o fallimento, dopo la più dolorosa delle cadute, dopo quel periodo così buio dove neanche un raggio di sole riusciva a riscaldarci, sarà allora che torneremo a vedere la luce. E brillerà, come non ha fatto mai. Noi brilleremo. Perché è quando sembra che tutto è perduto, e le energie sembrano abbandonarci giorno dopo giorno, che in realtà la vita sta preparando il terreno fertile per le gioie che verranno, lo stesso alle quali siamo destinate a ogni inizio. Certo è difficile e può far male, del resto è proprio nei momenti difficili che tutte noi, chi più e chi meno, stiamo perdendo qualcosa. Eppure quella zavorra emotiva che ci portiamo dietro non è altro che la testimonianza della nostra forza interiore che impieghiamo ogni volta ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020) Come la fenice, saggia e potente, che risorge dalle sue ceneri, così noi dobbiamo imparare a rinascere. Dopo ogni sconfitta o fallimento, dopo la più dolorosa delle cadute, dopo quel periodo così buio dove neanche un raggio di sole riusciva a riscaldarci, sarà allora che torneremo a vedere la luce. E brillerà, come non ha fatto mai. Noi brilleremo. Perché è quando sembra che tutto è perduto, e le energie sembrano abbandonarci giorno dopo giorno, che in realtà la vita sta preparando il terreno fertile per le gioie che verranno, lo stesso alle quali siamo destinate a ogni inizio. Certo è difficile e può far male, del resto è proprio neiche tutte noi, chi più e chi meno, stiamo perdendo qualcosa. Eppure quella zavorra emotiva che ci portiamo dietro non è altro che la testimonianza della nostra forza interiore che impieghiamo ogni volta ...

Ultime Notizie dalla rete : Non temete Medjugorje, un messaggio. Arrivano gli auguri del veggente Ivan: ‘Non temete!’ Papaboys 3.0 Medjugorje, un messaggio. Arrivano gli auguri del veggente Ivan: ‘Non temete!’

Gli auguri da parte del veggente Ivan di Medjugorje. Cari amici in Cristo, le nostre vite sono state radicalmente cambiate da quando è entrata nel mondo e nella Chiesa la pandemia da coronavirus con i ...

È tornata la frangia grazie a «La Regina degli Scacchi»: stili, manutenzione e a chi sta bene

Simbolo di empowerment femminile, la protagonista della serie cult «La Regina Degli Scacchi» ha riportato in auge il trend, anche se la sua frangia non semplice da portare. Se avete voglia di cambiare ...

