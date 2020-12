Avola | tenta di estorcere denaro alla propria madre arrestato un 52enne

(Di domenica 20 dicembre 2020)- I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto (SR) hanno tratto in arresto C.V. , avolese di anni 52, perta estorsione ai danni dell'anziana. L'uomo, che ...

I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione in cui i due vivono. Alla vista dei militari, il figlio ha tentato di rifugiarsi nel terrazzo ma è stato bloccato. L'autorità giudiziaria ha disposto il ...Per questo motivo un uomo di Avola, C.V., di 52 anni, è stato arrestato per tentata estorsione dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto. L’uomo, che convive con la ...