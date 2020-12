Suarez ascoltato da pm Perugia come testimone (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano all’Università per Stranieri di Perugia. Lo apprende l’ANSA. Suarez è stato ascoltato come testimone in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sul contenuto della deposizione viene mantenuto il riserbo. Questa sarebbe stata comunque particolarmente interessante per gli inquirenti. Suarez, pur non essendo necessario per la sua veste di testimone, è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato. A sua volta ascoltato dai magistrati perugini sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) Luisè stato sentitopersona informata dei fatti dai magistrati diche indagano sul suo esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano all’Università per Stranieri di. Lo apprende l’ANSA.è statoin videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sul contenuto della deposizione viene mantenuto il riserbo. Questa sarebbe stata comunque particolarmente interessante per gli inquirenti., pur non essendo necessario per la sua veste di, è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato. A sua voltadai magistrati perugini sempre ...

GoalItalia : Luis Suarez è stato sentito dai magistrati di Perugia come persona informata dei fatti ?? - capuanogio : #Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di #Perugia che indagano sul suo esame 'far… - SkySport : Caso Suarez, l’Ansa: calciatore ascoltato dal pm Perugia come persona informata sui fatti - Paolo18030138 : RT @capuanogio: #Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di #Perugia che indagano sul suo esame 'farsa' per… - juventusfans : #Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di #Perugia che indagano sul suo esame 'far… -