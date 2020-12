Mihajlovic: “A Torino si va per vincere. Dispiace per i loro problemi ma dobbiamo pensare a noi” (Di sabato 19 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic, ha parlato in vista della gara di domani che vedrà il Bologna affrontare il Torino in caduta libera. Queste le parole del tecnico dei felsinei: “Stupito dai problemi del Torino? No, mi Dispiace perchè sono stato bene a Torino, ho un bellissimo rapporto con tifosi, squadra, presidenti e società. Questa è un’altra dimostrazione rispetto a quando dico che è un campionato strano dove tutti possono andare in difficoltà. Bisogna adattarsi velocemente, per fare in modo di non entrare nella mischia salvezza. Senza pubblico, senza preparazione, tutti gli infortuni, il virus, può succedere di tutto. Quello che è successo al Torino può succedere a chiunque. Però dobbiamo pensare a noi stessi a prendere punti importanti”. Sul ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Sinisa, ha parlato in vista della gara di domani che vedrà il Bologna affrontare ilin caduta libera. Queste le parole del tecnico dei felsinei: “Stupito daidel? No, miperchè sono stato bene a, ho un bellissimo rapporto con tifosi, squadra, presidenti e società. Questa è un’altra dimostrazione rispetto a quando dico che è un campionato strano dove tutti possono andare in difficoltà. Bisogna adattarsi velocemente, per fare in modo di non entrare nella mischia salvezza. Senza pubblico, senza preparazione, tutti gli infortuni, il virus, può succedere di tutto. Quello che è successo alpuò succedere a chiunque. Peròa noi stessi a prendere punti importanti”. Sul ...

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Ritiro interrotto? Il #Bologna non sbaglierà più atteggiamento': Il tecnico rossoblù: 'Dispiace per la… - Toro_News : ?? | CONFERENZA MIHAJLOVIC Il tecnico del #Bologna #Mihajlovic ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del… - sportface2016 : #TorinoBologna | Le parole di #Mihajlovic alla vigilia - Raquel_Canarias : RT @Toro_News: ? | VERSO IL BOLOGNA #Giampaolo e il #Torino si giocano tutto contro il #Bologna degli ex Sinisa #Mihajlovic e Lorenzo #DeSi… - Toro_News : ? | VERSO IL BOLOGNA #Giampaolo e il #Torino si giocano tutto contro il #Bologna degli ex Sinisa #Mihajlovic e Lore… -