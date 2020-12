L’ironia di De Luca: “Non uscite sennò incontrate Salvini. Restrizioni di Natale? Non ci ho capito nulla, qui ci protegge la Madonna di Pompei” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Ho sentito dire che Salvini ha già comunicato che lui se ne infischia dell’ordinanza e quindi il 24 e il 25 sta in giro. Fra i tanti guai che abbiamo, state attenti, rischiate di aprire la porta e vi trovate Salvini davanti. Ci manca solo questo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo nel corso di un’iniziativa a Pompei. “La Campania rimane com’è adesso, non vi fate confondere. Gialli, rossi, qui non cambia niente fino al 24, poi avremo la zona rossa decisa dal Governo nazionale”, ha aggiunto. De Luca ha firmato oggi un’ordinanza con la quale, tra le varie misure, si prevede il divieto di vendita di alcolici dalle ore 11: “Evitiamo di fare brindisi, aperitivi e assembramenti davanti ai bar – ha detto De Luca – noi stiamo uscendo prima delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Ho sentito dire cheha già comunicato che lui se ne infischia dell’ordinanza e quindi il 24 e il 25 sta in giro. Fra i tanti guai che abbiamo, state attenti, rischiate di aprire la porta e vi trovatedavanti. Ci manca solo questo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenendo nel corso di un’iniziativa a. “La Campania rimane com’è adesso, non vi fate confondere. Gialli, rossi, qui non cambia niente fino al 24, poi avremo la zona rossa decisa dal Governo nazionale”, ha aggiunto. Deha firmato oggi un’ordinanza con la quale, tra le varie misure, si prevede il divieto di vendita di alcolici dalle ore 11: “Evitiamo di fare brindisi, aperitivi e assembramenti davanti ai bar – ha detto De– noi stiamo uscendo prima delle ...

