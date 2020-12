L’Everton vince la terza di fila. Con la gestione Ancelotti 12 punti in più rispetto all’anno scorso (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima il Chelsea, poi il Leicester, quindi l’Arsenal battuto a Goodison Park 2-1. Tre vittorie consecutive per L’Everton di Carlo Ancelotti che ha superato il triplo ostacolo e si è momentaneamente portato al secondo posto in classifica con 26 punti. Mentre i Gunners di Arteta sono quindicesimi a quota 14. Quattordici come i punti che aveva in classifica L’Everton lo scorso anno dopo quattordici partite. Con Ancelotti i Toffees sono a più dodici rispetto a dodici mesi fa. Entrambe le formazioni hanno giocato con molte assenze. Aubemayang, Gabriel, Xhaka per la formazione di Arteta; Digne, Allan, James e Gomes per Ancelotti che proprio nel finale di partita ha ritrovato Coleman. Nel momento in cui gli infortuni hanno sottratto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima il Chelsea, poi il Leicester, quindi l’Arsenal battuto a Goodison Park 2-1. Tre vittorie consecutive perdi Carloche ha superato il triplo ostacolo e si è momentaneamente portato al secondo posto in classifica con 26. Mentre i Gunners di Arteta sono quindicesimi a quota 14. Quattordici come iche aveva in classificaloanno dopo quattordici partite. Coni Toffees sono a più dodicia dodici mesi fa. Entrambe le formazioni hanno giocato con molte assenze. Aubemayang, Gabriel, Xhaka per la formazione di Arteta; Digne, Allan, James e Gomes perche proprio nel finale di partita ha ritrovato Coleman. Nel momento in cui gli infortuni hanno sottratto ...

