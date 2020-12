Scuola: Lombardia e Comuni capoluogo a Governo, 'ripresa il 7 gennaio ma al 50%' (2) (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Altro punto condiviso, lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli alunni dagli edifici scolastici. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori regionali Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e piccoli Comuni). Sul fronte trasporti, l'assessore Terzi ha rimarcato che per garantire sicurezza sui mezzi di trasporto la percentuale dei passeggeri deve restare al 50%, sottolineando che "per 50% non si intende la metà dei posti a sedere, quanto invece la metà della capienza disponibile che include anche i posti in piedi". Stando alle prime stime, ancora provvisorie stime, per garantire il necessario distanziamento sui mezzi di trasporto e il loro conseguente potenziamento sarebbero necessari fondi per 100 milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Adnkronos) - Altro punto condiviso, lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite degli alunni dagli edifici scolastici. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori regionali Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e piccoli). Sul fronte trasporti, l'assessore Terzi ha rimarcato che per garantire sicurezza sui mezzi di trasporto la percentuale dei passeggeri deve restare al 50%, sottolineando che "per 50% non si intende la metà dei posti a sedere, quanto invece la metà della capienza disponibile che include anche i posti in piedi". Stando alle prime stime, ancora provvisorie stime, per garantire il necessario distanziamento sui mezzi di trasporto e il loro conseguente potenziamento sarebbero necessari fondi per 100 milioni di euro.

Coronavirus, i dati di oggi venerdì 18 dicembre in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti ...

Raddoppiato il numero di morti da Covid in Italia negli ultimi due mesi (17 ottobre - 15 dicembre). Un indice preoccupante, quello che emerge dall'ultimo report Altems (Alta ...

Coronavirus, i dati di oggi venerdì 18 dicembre in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti ...