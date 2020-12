Metrò chiude per sovraffollamento, passeggeri scavalcano i tornelli: "Scene vergognose" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 - tornelli della metro chiusi per rispettare le misure anti-Covid contro gli assembramenti e persone che scavalcano lo stesso i cancelli per accedere alle banchine. E' quanto ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 -della metro chiusi per rispettare le misure anti-Covid contro gli assembramenti e persone chelo stesso i cancelli per accedere alle banchine. E' quanto ...

Italia_Notizie : Milano, la metro chiude per sovraffollamento: alcuni passeggeri non ci stanno e reagiscono così alle misure anti-as… - clikservernet : Milano, la metro chiude per sovraffollamento: alcuni passeggeri non ci stanno e reagiscono così alle misure anti-as… - Noovyis : (Milano, la metro chiude per sovraffollamento: alcuni passeggeri non ci stanno e reagiscono così alle misure anti-a… - retailfood : METRO Italia, un 2020 a due facce si chiude con 1,4 miliardi di fatturato - Notiziedi_it : Passeggeri al limite domenica sulle linee del metrò: Atm chiude i tornelli -

Ultime Notizie dalla rete : Metrò chiude Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it