Ecco perché il suono dell’acqua che scorre ci fa stare bene (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alfie Borromeo Le onde del mare che si infrangono sugli scogli o sulla banchiglia, le cascate che scorrono, lo sgorgare dei ruscelli e la pioggia che scende: tutti questi “gesti” della natura riproducono dei suoni capaci di rilassare all’istante chi li ascolta. Ma cosa rende questi suoni così rilassanti? Uno studio pubblicato su LiveScience sostiene che ciò dipenda dal modo in cui il nostro cervello interpreta i suoni esterni, sia di giorno sia nel cuore della notte. Ecco i principali benefici legati al suono dovuto allo scorrere dell’acqua: 1. Il nostro cervello interpreta l’acqua che scorre come un suono non minaccioso Alcuni suoni improvvisi come il rumore del clacson o quello generato da una sveglia innescano una reazione involontaria da parte del ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alfie Borromeo Le onde del mare che si infrangono sugli scogli o sulla banchiglia, le cascate che scorrono, lo sgorgare dei ruscelli e la pioggia che scende: tutti questi “gesti” della natura riproducono dei suoni capaci di rilassare all’istante chi li ascolta. Ma cosa rende questi suoni così rilassanti? Uno studio pubblicato su LiveScience sostiene che ciò dipenda dal modo in cui il nostro cervello interpreta i suoni esterni, sia di giorno sia nel cuore della notte.i principalifici legati aldovuto allore: 1. Il nostro cervello interpreta l’acqua checome unnon minaccioso Alcuni suoni improvvisi come il rumore del clacson o quello generato da una sveglia innescano una reazione involontaria da parte del ...

marattin : Ecco il mio articolo su @ilfoglio_it , in cui rispondo alla domanda che nessuno sembra farsi: ma perché da un po’ d… - NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - LinoGuanciale : Sosteniamo l'@UNHCRItalia per l'emerge Etiopia. nella regione del Tigré, la situazione é sempre piú critica: i rifu… - AssuntaGiovann2 : @Jaki1811 @Rachele21051645 @1Sanaat La protagonista all'epoca era davvero la compagna di Can. Hanno litigato durant… - GFrancaviglia : RT @BiondoNik: Via libera del Governo ad un solo emendamento sul tabacco riscaldato di #philipmorris. È del M5S. Si passa da un sconto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Cisco - I Tech Trends 2021 Fortune Italia