Daydreamer in prima serata da giovedì 7 gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Daydreamer - Le Ali del Sogno Per continuare a sognare in compagnia di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), i protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i telespettatori dovranno attendere fino al prossimo 7 gennaio 2020, giorno in cui la telenovela turca campione di ascolti in estate sbarcherà in prima serata, dopo il test andato a buon fine dello scorso 7 settembre. In quell’occasione, le storie ambientate alla Fikri Harika hanno infatti raggiunto 2.492.000 telespettatori e il 13,3% di share. Numeri più che discreti che hanno convinto Canale 5 a puntare sulla produzione turca per i prime time dei giovedì sera invernali. Valori che la soap, di recente, ha mantenuto anche nell’unica collocazione settimanale della domenica pomeriggio. Le prossime puntate di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)- Le Ali del Sogno Per continuare a sognare in compagnia di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), i protagonisti di– Le Ali del Sogno, i telespettatori dovranno attendere fino al prossimo 72020, giorno in cui la telenovela turca campione di ascolti in estate sbarcherà in, dopo il test andato a buon fine dello scorso 7 settembre. In quell’occasione, le storie ambientate alla Fikri Harika hanno infatti raggiunto 2.492.000 telespettatori e il 13,3% di share. Numeri più che discreti che hanno convinto Canale 5 a puntare sulla produzione turca per i prime time deisera invernali. Valori che la soap, di recente, ha mantenuto anche nell’unica collocazione settimanale della domenica pomeriggio. Le prossime puntate di ...

Le anticipazioni di DayDreamer delle puntate turche rivelano che Sanem colpirà alla testa Can avendolo scambiato per un orso.

