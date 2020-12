Covid, ennesimo decesso in Irpinia: muore una 88enne di Bisaccia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Ennesima vittima del Covid al “Frangipane” di Ariano Irpino. Si tratta di una 88enne di Bisaccia. L’annuncio è arrivato nella mattinata dall’Asl di Avellino. Questo il punto del nosocomio del Tricolle: 0 pazienti su 7 posti letto in terapia Intensiva, 9 su 12 posti letto in Medicina Covid, 20 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Ennesima vittima delal “Frangipane” di Ariano Irpino. Si tratta di unadi. L’annuncio è arrivato nella mattinata dall’Asl di Avellino. Questo il punto del nosocomio del Tricolle: 0 pazienti su 7 posti letto in terapia Intensiva, 9 su 12 posti letto in Medicina, 20 pazienti in Area, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

