Masterchef 2020 | stasera su Sky Uno al via la decima edizione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020)su Sky Uno alle 21:15 cominciadello show culinario più famoso d'Italia. Al viasu Sky Uno, alle 21:15,del talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che spalanca le porte delle sue cucine alla ricerca del migliore chef amatoriale d'Italia. A giudicare le prove degli aspiranti chef torna il sempre più affiatato trio di giudici composto da Bruno Barbieri, pioniere del programma sin dalla prima, che si è sempre distinto per la sua attenzione alla perfezione in cucina e la sua eleganza; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e rigore; Giorgio Locatelli, che porta in cucina spirito ...