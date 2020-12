Seicento morti al giorno e Salvini fa questi appelli imbarazzanti | ' Vi imploriamo | non rubate il Natale ai bimbi'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) "E' triste che l'Italia sia appesa al confronto tra Conte e Renzi, non è quello che gli italiani si aspettano. Vidi non rubare ilaie alle famiglie di questo Paese". Lo ha ...

Siciliano741 : RT @globalistIT: - globalistIT : - vDoodoooooo : @ValerioPagnotta @Link4Universe @acerbisgianluca @stebellentani Su scale numeriche con il numeratore che esprime il… - Barbara93017993 : @twittopolis 600 morti al giorno. SEICENTO MORTI 600 persone con nome e cognome che non potranno fare neanche una videochiamata a Natale - CarminePoli : @PNucerito @SkyTG24 Chi dirà ai parenti dei seicento morti che le strade piene hanno portato la morte dei familiari… -

Ultime Notizie dalla rete : Seicento morti

Globalist.it

"Non c'è un dato scientifico che ci dice che chiudendo a casa nonni e genitori a Natale ci sia un vantaggio sanitario" ...Ma le scene viste domenica fanno inorridire» Il mondo della sanità, di fronte a oltre seicento morti pianti in soli due mesi, dopo aver retto a due forti ondate, ora preme per misure più restrittive ...