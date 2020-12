Secondo Giorgetti, Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Al governo c’è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale. E l’opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a governare. È come se il centrodestra di oggi avesse paura di un altro centrodestra, diverso, che invece è proprio quello che serve all’Italia». A dirlo è Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, considerato l’anima moderata del partito, in un colloquio con il Corriere della sera. La sua profezia è che il governo Conte non finirà la legislatura e che quando cadrà si formerà un’altra maggioranza. «Lo sanno tutti», dice. Nella grande massa di eletti che non vedranno mai più Montecitorio e Palazzo Madama quando nascerà un Parlamento con ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Al governo c’è una banda di incapaci, che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale. E l’opposizione è ancora una compagnia di ventura, vincerà a mani basse le prossime le elezioni, quando ci saranno, ma non è pronta a. È come se ildi oggi avesse paura di un altro, diverso, che invece è proprio quello che serve all’Italia». A dirlo è Giancarlo, vicesegretario della Lega, considerato l’anima moderata del partito, in un colloquio con il Corriere della sera. La sua profezia è che il governonon finirà la legislatura e che quandosi formerà un’altra maggioranza. «Lo sanno tutti», dice. Nella grande massa di eletti che non vedranno mai più Montecitorio e Palazzo Madama quando nascerà un Parlamento con ...

