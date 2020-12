'San Gennaro non fa il miracolo di dicembre', il sangue non si è sciolto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro . Ad annunciarlo stato l abate della cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, Vincenzo De Gregorio, al ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione deldi San. Ad annunciarlo stato l abate della cappella di Sandel Duomo di Napoli, Vincenzo De Gregorio, al ...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - LaStampa : Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto - AlessandraCamm : RT @annatrieste: E niente, pure San Gennaro s'è rutt o cazz! ??????? - PeculiarSolana : RT @QuimMonzo: Napoli, il miracolo di San Gennaro non si ripete: il sangue è solido -