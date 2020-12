La sfuriata di Tom Cruise sul set di Mission Impossible 7: “Alla prossima vi caccio!” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La pandemia di coronavirus impone il rispetto delle ormai note regole per cercare di prevenire il contagio. Indossare le mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavare frequentemente le mani sono diventate ormai delle abitudini per tutti. Lo stesso vale per gli attori e le attrici di film e serie tv, che sul set devono necessariamente rispettare le regole con attenzione. Qualcuno tra le star di Hollywood ci tiene particolarmente, come ad esempio Tom Cruise, che ha rimproverato con grande veemenza due membri della troupe sul set del film “Mission Impossible 7”. Il celebre attore si è infuriato con i due membri della troupe perchè erano troppo vicini e non rispettavano il distanziamento. Il quotidiano britannico “Sun” racconta di un Tom Cruise davvero furibondo negli studi di Leavesden, in Gran Bretagna, dove ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La pandemia di coronavirus impone il rispetto delle ormai note regole per cercare di prevenire il contagio. Indossare le mascherina, rispettare il distanziamento sociale e lavare frequentemente le mani sono diventate ormai delle abitudini per tutti. Lo stesso vale per gli attori e le attrici di film e serie tv, che sul set devono necessariamente rispettare le regole con attenzione. Qualcuno tra le star di Hollywood ci tiene particolarmente, come ad esempio Tom, che ha rimproverato con grande veemenza due membri della troupe sul set del film “7”. Il celebre attore si è infuriato con i due membri della troupe perchè erano troppo vicini e non rispettavano il distanziamento. Il quotidiano britannico “Sun” racconta di un Tomdavvero furibondo negli studi di Leavesden, in Gran Bretagna, dove ...

RoadUser9295 : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - VeronicaB89_11 : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - lapacechenonho_ : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - SweetSofia113 : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… - sorrynotsor_ry : RT @perchetendenza: 'Tom Cruise': Per la sua sfuriata nei confronti della troupe di 'Mission: Impossible 7', che non si sarebbe rigorosamen… -