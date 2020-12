Calcioscommesse | per Beppe Signori scatta la prescrizione Si chiude il processo a Cremona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Reato prescritto. Finisce così ilche dieci anni fa provocò un autentico terremoto nel calcio italiano. Il tribunale di, su richiesta del pm Davide Rocco, ha infatti emesso una sentenza di non dover procedere nei confronti degli imputati rimasti. Procedimento chiuso, quindi, per l’ex portiere della Cremonese Marco Paoloni, da cui tutto ebbe origine, l’ex bandiera di Lazio e Bologna, il serbo Almir Gegic, l’ex capitano del Bari Antonio Bellavista e il corriere Valerio Giosafatte. La maxi inchiesta era nata dall’accusa nei confronti di Paoloni di aver ‘drogato’ con un ansiolitico i suoi ex compagni della Cremonese durante l’intervallo della partita contro la Paganese del 14 novembre 2010. Fatto per cui Paoloni poi era stato assolto. “Sono stati 10 anni di ...