Maratona Telethon per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare: “In questa fase difficile non dimenticare i pazienti cronici” (Di martedì 15 dicembre 2020) Raccogliere nuove risorse per trovare una cura efficace per le persone con malattie genetiche rare. Questo è l’obiettivo della Maratona Telethon (12-19 dicembre) per finanziare la ricerca. “A Natale scegli il dono della generosità” è lo slogan scelto per l’edizione numero 31. Sono centinaia i genitori che grazie ai risultati dei ricercatori di Telethon hanno visto migliorare l’esistenza dei propri figli. Sara Renda, mamma di Rachele, bambina di 8 anni nata con la malattia di Pompe (Glicogenosi 2), racconta a ilfattoquotidiano.it: “Fino a qualche anno fa non c’era speranza per i bambini con Glicogenosi 2, morivano entro l’anno di vita, dal 2003 esiste una terapia che ha permesso a Rachele di compiere il suo ottavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Raccogliere nuove risorse per trovare una cura efficace per le persone con. Questo è l’obiettivo della(12-19 dicembre) perla. “A Natale scegli il dono della generosità” è lo slogan scelto per l’edizione numero 31. Sono centinaia i genitori che grazie ai risultati deitori dihanno visto migliol’esistenza dei propri figli. Sara Renda, mamma di Rachele, bambina di 8 anni nata con la malattia di Pompe (Glicogenosi 2), racconta a ilfattoquotidiano.it: “Fino a qualche anno fa non c’era speranza per i bambini con Glicogenosi 2, morivano entro l’anno di vita, dal 2003 esiste una terapia che ha permesso a Rachele di compiere il suo ottavo ...

