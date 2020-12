PSG-Lione, la delusione di Tuchel: “Non eravamo pronti per giocare questa partita. Mbappé fuori? C’era un motivo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il PSG cede 1-0 al Lione e perde la vetta della classifica di Ligue 1.Serie A, Milan-Parma 2-2: ducali cinici, i rossoneri colpiscono 4 legni e trovano la rimonta con TheoI parigini per la prima volta dopo una serie davvero imponente di gare non sono riusciti a fare gol nel proprio stadio e si sono dovuti arrendere alla prestazione perfetta offerta dagli avversari. A decidere la gara una rete messa a segno da Kadewere che al 35' ha battuto Navas e regalato tre punti ai suoi. Gli uomini di Tuchel sono stati raggiunti in graduatoria proprio dal Lione, dietro alla capolista Lille che nel pomeriggio aveva superato per 2-1 il Bordeaux. Il tecnico del club parigino, nel corso del post gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Sono molto deluso. Sia per il risultato sia per la prestazione che ho visto stasera. Non ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il PSG cede 1-0 ale perde la vetta della classifica di Ligue 1.Serie A, Milan-Parma 2-2: ducali cinici, i rossoneri colpiscono 4 legni e trovano la rimonta con TheoI parigini per la prima volta dopo una serie davvero imponente di gare non sono riusciti a fare gol nel proprio stadio e si sono dovuti arrendere alla prestazione perfetta offerta dagli avversari. A decidere la gara una rete messa a segno da Kadewere che al 35' ha battuto Navas e regalato tre punti ai suoi. Gli uomini disono stati raggiunti in graduatoria proprio dal, dietro alla capolista Lille che nel pomeriggio aveva superato per 2-1 il Bordeaux. Il tecnico del club parigino, nel corso del post gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Sono molto deluso. Sia per il risultato sia per la prestazione che ho visto stasera. Non ...

