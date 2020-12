Ilva di Taranto, accordo Invitalia-Arcelor Mittal per una nuova industria pulita e partecipativa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 10 dicembre Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, ha raggiunto l’accordo di investimento con Arcelor Mittal per una nuova gestione dell’Ilva di Taranto. L’accordo prevede in particolare un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda di Ilva in Amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. Ilva, a maggio secondo aumento di capitale A maggio del 2022 è programmato un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 10 dicembre, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, ha raggiunto l’di investimento conper unagestione dell’di. L’prevede in particolare un aumento di capitale di AmInvest Co. Italy Spa (la società in cuiha già investito 1,8 miliardi di euro e che è affittuaria dei rami di azienda diin Amministrazione Straordinaria) per 400 milioni di euro, che darà ail 50% dei diritti di voto della società., a maggio secondo aumento di capitale A maggio del 2022 è programmato un secondo aumento di capitale, che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di...

