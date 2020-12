Coronavirus, identificata una nuova variante di Sars-Cov-2 in Gran Bretagna. Potrebbe provocare una diffusione più rapida del virus pandemico. (Di lunedì 14 dicembre 2020) In Gran Bretagna è stata identificata una nuova variante di Sars-Cov-2 che Potrebbe essere associata a una diffusione più rapida del virus pandemico. Si tratterebbe di una variante più contagiosa. Lo ha reso noto il segretario alla Salute britannico Matt Hancock, parlando davanti ai membri del parlamento inglese e sottolineando che almeno 60 diverse autorità locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causate da questa nuova variante, come riferisce la Bbc online. Il ministro ha anche aggiunto che l’Organizzazione mondiale della Sanità è stata informata e che gli scienziati del laboratorio di Porton Down stanno facendo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Inè stataunadi-Cov-2 cheessere associata a unapiùdel. Si tratterebbe di unapiù contagiosa. Lo ha reso noto il segretario alla Salute britannico Matt Hancock, parlando davanti ai membri del parlamento inglese e sottolineando che almeno 60 diverse autorità locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causate da questa, come riferisce la Bbc online. Il ministro ha anche aggiunto che l’Organizzazione mondiale della Sanità è stata informata e che gli scienziati del laboratorio di Porton Down stanno facendo ...

