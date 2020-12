Roma, Fonseca è pronto a rilanciare Pau Lopez: le ultime (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sembra intenzionato a schierare Pau Lopez questo pomeriggio contro il Bologna Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sembra intenzionato a schierare Pau Lopez questo pomeriggio contro il Bologna. Lo spagnolo sino ad ora era stato titolare in Europa League ma il suo rilancio in Serie A è ben visto dalla dirigenza, che per lui ha speso 30 milioni di euro e non vuole vedere il giocatore svalutato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Paulosembra intenzionato a schierare Pauquesto pomeriggio contro il Bologna Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Paulosembra intenzionato a schierare Pauquesto pomeriggio contro il Bologna. Lo spagnolo sino ad ora era stato titolare in Europa League ma il suo rilancio in Serie A è ben visto dalla dirigenza, che per lui ha speso 30 milioni di euro e non vuole vedere il giocatore svalutato. Leggi su Calcionews24.com

