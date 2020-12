Milano | tranviere sequestra e minaccia i passeggeri | il folle gesto a causa di “una giornata storta”

(Di domenica 13 dicembre 2020) Una storia a dir poco incredibile arriva da: un, ieri sera 12 Dicembre 2020, dopo un diverbio, avrebbeto di morte ie non avrebbe più effettuato fermate,ndo di fatto le persone che in quel momento erano sul mezzo pubblico dell’Atm. L’assurdo episodio è accaduto intorno alle 21.00, nel tratto tra le fermate di piazza Duomo e Porta Lodovica. La rabbia dell’uomo, che ha portato al, sarebbe scaturita da una semplice “. I, increduli e al tempo stesso terrorizzati da quanto stava accadendo, sono riusciti ad avvertire le Forze dell’ordine, le quali hanno fermato il conducente del tram della linea 15. Leggi anche ...

fattoquotidiano : Milano, tranviere lancia il tram a tutta velocità e “sequestra” i passeggeri: “Diceva ‘vi ammazzo tutti’, sembrava… - Agenzia_Ansa : Tranviere sequestra e minaccia passeggeri a #Milano, sospeso Bloccato dai carabinieri, l'Atm avvia un'indagine inte… - mayabug2 : Milano, tranviere lancia il tram a tutta velocità e non fa scendere i passeggeri: 'Diceva 'vi ammazzo tutti', sembr… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Milano, tranviere sequestra e minaccia i passeggeri a bordo: sospeso - GiovannaLaura18 : Quando hai una giornata storta e sei in ritardo sulla tabella di marcia ....?? -

Attimi di terrore in serata sul tram a Milano. L'uomo ha agito in maniera assurda, mettendo a serio rischio la vita dei passeggeri. Ecco i dettagli ...Come riportato dal Corriere della Sera, l’Atm (l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano) è già corsa ai ripari e ha reso noto di aver sospeso dalla guida il tranviere e di ...