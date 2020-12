Grande Fratello Vip, crolla una concorrente: c’è l’annuncio (Di domenica 13 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, durante una serata di festa una concorrente si è allontanata dagli altri in preda a un profondo malessere. Doveva essere una serata di festa per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma evidentemente non è stato così per tutti. È accaduto infatti che a un certo punto della serata, uno degli inquilini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020)Vip, durante una serata di festa unasi è allontanata dagli altri in preda a un profondo malessere. Doveva essere una serata di festa per i concorrenti delVip, ma evidentemente non è stato così per tutti. È accaduto infatti che a un certo punto della serata, uno degli inquilini L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - muffiniosss : RT @needmendess: A ME MANCANO. QUESTO GRUPPO ERA IL GRANDE FRATELLO ? #GFVIP - _liszomania_ : RT @Rory9210: Stefania che percula sulle richieste di Samantha e quest'ultima 'caro grande fratello la mia amica, anzi ex amica Stefania Or… -