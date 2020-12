The Kolors, Stash il retroscena sulla paternità sorprende: “Giulia mi ha odiato” (Di sabato 12 dicembre 2020) Stash il retroscena sulla paternità raccontato a Verissimo ha davvero spiazzato tutti, compresa la sua compagna che ha avuto una reazione inaspettata. Questo pomeriggio tra gli ospiti di Verissimo è arrivato anche il cantante dei The Kolors con la compagna Giulia in collegamento, i due sono diventati da poco genitori della piccola Grace. A colpire però è stata proprio il racconto di un momento particolare da parte del cantante che ha davvero sorpreso tutti e che ha fatto molto arrabbiare anche la sua compagna, un qualcosa legato alla sua paternità. “Cercavo di rallegrare e tranquillizzare Giulia. In quel momento ho chiesto all’ostetrica: E’ normale che Giulia mi sta odiando così tanto?”. Lei mi ha detto di sì” ha ammesso il giovane che ha fatto anche molto sorridere ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020)ilraccontato a Verissimo ha davvero spiazzato tutti, compresa la sua compagna che ha avuto una reazione inaspettata. Questo pomeriggio tra gli ospiti di Verissimo è arrivato anche il cantante dei Thecon la compagna Giulia in collegamento, i due sono diventati da poco genitori della piccola Grace. A colpire però è stata proprio il racconto di un momento particolare da parte del cantante che ha davvero sorpreso tutti e che ha fatto molto arrabbiare anche la sua compagna, un qualcosa legato alla sua. “Cercavo di rallegrare e tranquillizzare Giulia. In quel momento ho chiesto all’ostetrica: E’ normale che Giulia mi sta odiando così tanto?”. Lei mi ha detto di sì” ha ammesso il giovane che ha fatto anche molto sorridere ...

