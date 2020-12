Il baule di Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) : la ricetta dei pan di zenzero Bentornati! Non è davvero Natale senza il profumo di biscotti caldi che si propaga per casa. E i biscotti per eccellenza di questo periodo sono i pan di zenzero. Semplici da preparare e divertenti da decorare. Ecco a voi la mia ricetta INGREDIENTI 350 gr di farina 00 1/4 di cucchiaino di bicarbonato 1 uovo 100 gr di burro 60 gr di miele 160 gr di zucchero 6 gr zenzero in polvere 6 gr di cannella in polvere noce moscata (un pizzico) sale (un pizzico) PER LA GLASSA 160 gr di zucchero a velo 1 albume d’uovo PREPARAZIONE Versate in un mixer farina, spezie, bicarbonato, un pizzico di sale e zucchero, azionatelo per qualche secondo. Al termine aggiungete il burro (freddo di frigo tagliato a dadini) e il miele. Frullate fino ad ottenere un composto sabbioso. Spostate tutto su un piano da lavoro formando una montagnetta e al centro versate ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020) : la ricetta dei pan di zenzero Bentornati! Non è davverosenza il profumo di biscotti caldi che si propaga per casa. E i biscotti per eccellenza di questo periodo sono i pan di zenzero. Semplici da preparare e divertenti da decorare. Ecco a voi la mia ricetta INGREDIENTI 350 gr di farina 00 1/4 di cucchiaino di bicarbonato 1 uovo 100 gr di burro 60 gr di miele 160 gr di zucchero 6 gr zenzero in polvere 6 gr di cannella in polvere noce moscata (un pizzico) sale (un pizzico) PER LA GLASSA 160 gr di zucchero a velo 1 albume d’uovo PREPARAZIONE Versate in un mixer farina, spezie, bicarbonato, un pizzico di sale e zucchero, azionatelo per qualche secondo. Al termine aggiungete il burro (freddo di frigo tagliato a dadini) e il miele. Frullate fino ad ottenere un composto sabbioso. Spostate tutto su un piano da lavoro formando una montagnetta e al centro versate ...

A l passato si torna da lontano di Claudio Panzavolta: Leggi l’estratto in pdf. Nel baule dei tesori Edda, la sorella di Anita, conservava i pezzetti di stagnola che il cacciabo ...

Regali di Natale: i doni per una futura mamma (con un occhio anche al bebè)

Alcuni sono oggetti fondamentali anche per i più piccoli: si va dalla seggiolina alla sdraietta. Senza dimenticare i bavaglini . Ecco cosa regalare alla mamma e al suo bimbo ...

