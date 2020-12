I due colori Pantone del 2021, per lasciarsi alle spalle il 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto: Pantone)Per lasciarsi alle spalle il 2020, serve una doppia dose di colore. Un grigio luminoso e un giallo intenso, per l’esattezza. Sono queste le due tinte (due anziché una, come avviene di norma) indicate da Pantone come colore dell’anno 2021. “Un connubio di colori stabile nel tempo e incoraggiante che trasmette un messaggio di forza e speranza”, è la spiegazione data dalla nota azienda statunitense che si occupa della catalogazione dei colori, oltre che di tecnologie per la grafica. Dopo il Classic Blue del 2020, il 2021 sarà l’anno del connubio tra Ultimate Gray (in sigla Pantone 17-5104) e Illuminating (Pantone 13-0647). Grigio brillante il primo, tipico ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Foto:)Perspil, serve una doppia dose di colore. Un grigio luminoso e un giallo intenso, per l’esattezza. Sono queste le due tinte (due anziché una, come avviene di norma) indicate dacome colore dell’anno. “Un connubio distabile nel tempo e incoraggiante che trasmette un messaggio di forza e speranza”, è la spiegazione data dalla nota azienda statunitense che si occupa della catalogazione dei, oltre che di tecnologie per la grafica. Dopo il Classic Blue del, ilsarà l’anno del connubio tra Ultimate Gray (in sigla17-5104) e Illuminating (13-0647). Grigio brillante il primo, tipico ...

