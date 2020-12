Mino Magli rivela scottanti retroscena sul passato di Elisabetta Gregoraci

Leggi su trendit

(Di giovedì 10 dicembre 2020)non si dà pace e dopo essere stato ospite a Live – Non è la d’Urso per parlare di, rilascia ancora un’intervista per il settimanale Oggi al qualealcunisuldella soubrette., reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip da cui è uscita lunedì scorso dopo un commovente bacio d’addio a Pierpaolo Pretelli, ha chiarito che non c’è stata storia alcuna con, nel quale riconosce la figura di un uomo del suoche “si è comportato in modo schifoso“, come dice l’ex moglie di Flavio Briatore. Al settimanale,che ...