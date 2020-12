Benevento, i convocati per il Sassuolo: le decisioni per Viola e Iago Falque (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 11 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Mapei“, contro il Sassuolo. Il tecnico giallorosso recupera Schiattarella, squalificato contro il Parma, e riabbraccia finalmente Iago Falque. Lo spagnolo è stato regolarmente convocato, mentre figura tra gli assenti il nome di Viola. Il centrocampista non prenderà parte alla trasferta emiliana al pari di Gori, Maggio, Moncini e del giovane Sanogo. Fuori lista gli infortunati Caldirola e Volta. Questi, nel dettaglio, i convocati del Benevento: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 11 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Mapei“, contro il. Il tecnico giallorosso recupera Schiattarella, squalificato contro il Parma, e riabbraccia finalmente. Lo spagnolo è stato regolarmente convocato, mentre figura tra gli assenti il nome di. Il centrocampista non prenderà parte alla trasferta emiliana al pari di Gori, Maggio, Moncini e del giovane Sanogo. Fuori lista gli infortunati Caldirola e Volta. Questi, nel dettaglio, idel: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, ...

