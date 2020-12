Maltempo, Lazio in ginocchio: esonda l’Aniene, 350 interventi dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Maltempo Lazio in ginocchio dopo oltre 24 ore di forti piogge. Nella notte decine di squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate in tutto il Lazio per i violenti nubifragi che hanno colpito la regione: 350 gli interventi di soccorso portati a termine nelle ultime 24 ore. A Corcolle (RM) esondato nella notte un tratto del fiume Aniene, mentre a Rieti due squadre sono state impegnate per frana sulla strada provinciale Turanense, nel comune di Collalto Sabino. A Frosinone esondato il fiume Liri in una zona agricola. ARTICOLO Maltempo, 2.500 interventi dei Vigili del Fuoco: la situazione nel Modenese Maltempo Lazio, Aniene ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020)indopo oltre 24 ore di forti piogge. Nella notte decine di squadre deidelsono state impegnate in tutto ilper i violenti nubifragi che hanno colpito la regione: 350 glidi soccorso portati a termine nelle ultime 24 ore. A Corcolle (RM)to nella notte un tratto del fiume Aniene, mentre a Rieti due squadre sono state impegnate per frana sulla strada provinciale Turanense, nel comune di Collalto Sabino. A Frosinoneto il fiume Liri in una zona agricola. ARTICOLO, 2.500deidel: la situazione nel Modenese, Aniene ...

