Intesa raggiunta nella maggioranza sul Mes. Oggi il voto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo una lunga mediazione tra i 5 Stelle e le altre forze di maggioranza, rientra la fronda di diversi parlamentari del Movimento. In giornata il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Conte in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo una lunga mediazione tra i 5 Stelle e le altre forze di, rientra la fronda di diversi parlamentari del Movimento. In giornata il Parlamento voterà sulle comunicazioni di Conte in ...

