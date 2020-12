Giugliano, altra strada a rischio crollo: chiesta l’immediata chiusura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non solo via Reginelle a Licola. C’è un’altra strada che rischia di sprofondare in questi giorni di maltempo: è via Ripuaria dei Camaldoli, tra Qualiano e Varcaturo. Un tratto della SP 335, di competenza del comune di Giugliano, sta per cedere sotto il peso delle centinaia di veicoli e mezzi pesanti che transitano lungo l’asse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non solo via Reginelle a Licola. C’è un’che rischia di sprofondare in questi giorni di maltempo: è via Ripuaria dei Camaldoli, tra Qualiano e Varcaturo. Un tratto della SP 335, di competenza del comune di, sta per cedere sotto il peso delle centinaia di veicoli e mezzi pesanti che transitano lungo l’asse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano altra Giugliano, altra strada a rischio crollo: chiesta l'immediata chiusura Teleclubitalia Allerta meteo in Campania: voragine isola duecento persone a Giugliano

Giugliano: la forte pioggia di queste ore ha provocato una voragine in via Reginelle Licola isolando una cinquantina di famiglie. La forte ondata di maltempo in Campania, dovuta alla allerta meteo di ...

Giugliano, la voragine si allarga Famiglie in trappola, paura a via Reginelle

Un piccolo burrone che si espande di giorno in giorno. Una voragine profonda 10 metri che ha intrappolato in casa circa 200 persone. L'ondata di maltempo di questi giorni ha causato domenica ...

Giugliano: la forte pioggia di queste ore ha provocato una voragine in via Reginelle Licola isolando una cinquantina di famiglie. La forte ondata di maltempo in Campania, dovuta alla allerta meteo di ...