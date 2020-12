Razzismo in Psg-Basaksehir | Mbappé | “Al fianco di mister Webo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “No alWebo siamo al tuo“. Lo ha scritto sul suo account twitter Kylian, attaccante del Paris Saint Germain, a proposito del grave episodio diche si è verificato al Parco dei Principi in occasione del match tra Psg e Istanbul. Il quarto uomo del match di Champions League si è infatti rivolto con un epiteto razzista nei confronti del collaboratore tecnico della squadra turca, Pierre Webo. Da lì la scelta della squadra ospite di lasciare il campo. SAY NO TO RACISM. ??? M.WEBO WE ARE WITH YOU. ?? — Kylian(@KMbappe) December 8, 2020 SportFace.