Hollywood | in arrivo una app per segnalare gli episodi di abusi sessuali

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Aè inun'app per contenere glidi: a presentarla è stata Anita Hill in occasione del Power Women Summit 2020è un mondo di squali e, per combattere i sempre nuovidi, Anita Hill ha presentato una nuova app con l'obiettivo di denunciare anonimamente un fenomeno ancora fin troppo diffuso in tutto il mondo. La celebre avvocatessa e docente statunitense è consapevole del fatto che sia necessario lottare ancora per eliminare una piaga che colpisce ogni angolo del mondo. La speranza di Anita Hill relativamente aglidicondotti in un universo complesso e peculiare come quello di ...