Dinamo Zagabria CSKA Mosca: probabili formazioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultima giornata del Gruppo K delle Uefa Europa League. Dinamo Zagabria CSKA Mosca avrà veramente poco da dire sull’economia del girone, anzi, proprio nulla. I croati sono già qualificati, i russi invece sono fuori dalla competizione. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno vinto l’ultimo confronto in campionato. Un roboante 1-5 rifilato fuori casa contro lo Slaven Belupo firmato Gavranovic (doppietta), Petkovic, Hajrovic e Ivanusec. Al momento i Modri occupano la seconda posizione in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista Osijek. Poco da dire sull’Europa League, dato che la squadra è già qualificata ai sedicesimi. I russi invece arrivano alla gara con un pareggio sul groppone. Infatti i rossoblù sono stati bloccati dal Chimki sul risultato di 2-2. Per i moscoviti hanno segnato Vlasic ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultima giornata del Gruppo K delle Uefa Europa League.avrà veramente poco da dire sull’economia del girone, anzi, proprio nulla. I croati sono già qualificati, i russi invece sono fuori dalla competizione. Come arrivano le squadre? I padroni di casa hanno vinto l’ultimo confronto in campionato. Un roboante 1-5 rifilato fuori casa contro lo Slaven Belupo firmato Gavranovic (doppietta), Petkovic, Hajrovic e Ivanusec. Al momento i Modri occupano la seconda posizione in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista Osijek. Poco da dire sull’Europa League, dato che la squadra è già qualificata ai sedicesimi. I russi invece arrivano alla gara con un pareggio sul groppone. Infatti i rossoblù sono stati bloccati dal Chimki sul risultato di 2-2. Per i moscoviti hanno segnato Vlasic ...

MoliPietro : Dinamo Zagabria CSKA Mosca: probabili formazioni - cardylove2000mh : @StrowmanDr Non so il numero ma l'Atalanta l'anno scorso è passato facendo 0 punti nelle prime tre con Schaktar, City e Dinamo Zagabria - RSIsport : ????? Doppietta per Mario Gavranovic, a segno al 5' e al 15' nel 5-1 esterno della Dinamo Zagabria contro lo Slaven.… - calcio_olandese : Sconfitta del #Feyenoord, in casa vs Dinamo Zagabria. Possono ancora ambire al 2° posto nel gruppo K, battendo il W… - Teo__Visma : GRUPPO K - Dinamo Zagabria già qualificata e già prima - Wolfsberger che si giocherà il secondo posto in casa contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Zagabria Dinamo Zagabria CSKA Mosca: probabili formazioni Periodico Daily - Notizie Dinamo Zagabria CSKA Mosca: probabili formazioni

Scopri le probabili formazioni di Dinamo Zagabria CSKA Mosca, gara valida per l'ultima giornata del Girone K dell'Europa League.

Prva Liga croata: vincono Osijek e Dinamo Zagabria, la situazione in vetta resta immutata

Rinviate Istra Pola-Gorica e Lokomotiva Zagabria-Sebenico (per via delle positività al COVID-19 di tesserati della compagine istriana e di quella dalmata ), l’unico altro incontro disputato si conclud ...

Scopri le probabili formazioni di Dinamo Zagabria CSKA Mosca, gara valida per l'ultima giornata del Girone K dell'Europa League.Rinviate Istra Pola-Gorica e Lokomotiva Zagabria-Sebenico (per via delle positività al COVID-19 di tesserati della compagine istriana e di quella dalmata ), l’unico altro incontro disputato si conclud ...